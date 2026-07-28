WSJ: Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

«Мария Захарова — опытный дипломат, она понимает, что говорит. Я думаю, эти условия уже сформулированы. На пустом месте подобные заявления не делают. Возможно, переговоры уже начались. Если Захарова сказала об этом, значит, появились новые возможности для мирного урегулирования конфликта», — заявил парламентарий.