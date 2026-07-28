«Ничего удивительного»: американист прокомментировал демарш США в Совбезе ООН

Если победу одержит либерал или центрист в духе Макрона, то диалог с Трампом вряд ли станет лучше, считает Дудаков. В случае прихода правых (т.е. Марин Ле Пен или Жордана Барделла) Парижу будет проще — однако уже сегодня многие идеологические союзники Трампа во Франции предпочитают дистанцироваться от американской администрации, а не ассоциироваться с ней, отмечает эксперт.