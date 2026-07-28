«Ничего удивительного»: американист прокомментировал демарш США в Совбезе ООН

Поводом для бойкота американцев послужил пост французской миссии при ООН в Женеве, в котором Париж раскритиковал позицию Вашингтона по вопросу переизбрания Фолькера Тюрка на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. США оказались в числе тех, кто проголосовал против переизбрания Тюрка. Также против кандидатуры Тюрка выступили Россия, КНДР и другие страны.
Комментируя инцидент в Совбезе ООН, политолог Дудаков отмечает, что отношения Дональда Трампа и уходящего президента Франции Эммануэля Макрона остаются стабильно плохими.
Ничего удивительного мы не увидели. Все вполне типично. Макрон довольно открыто критикует политику американского президента, представители французской администрации тоже этим занимаются.
По мнению эксперта, кардинального изменения отношений Франции и США ждать не стоит.
Они были кризисными — такими и останутся. В целом общий тренд сохранится, но многое будет зависеть от итогов выборов во Франции.
Собеседник Новостей Mail считает, что влияние на отношения Парижа и Вашингтона могут оказать итоги президентских выборов во Франции, которые пройдут весной 2027 года.
Макрон — уходящая хромая утка. Вопрос в том, кто придет ему на замену.
Если победу одержит либерал или центрист в духе Макрона, то диалог с Трампом вряд ли станет лучше, считает Дудаков. В случае прихода правых (т.е. Марин Ле Пен или Жордана Барделла) Парижу будет проще — однако уже сегодня многие идеологические союзники Трампа во Франции предпочитают дистанцироваться от американской администрации, а не ассоциироваться с ней, отмечает эксперт.
Если к власти придут придут ультралевые силы во главе с [Жан-Люком] Меланшоном, то тогда наступит полный коллапс в отношениях США.
По словам собеседника Новостей Mail, Макрона в администрации Трампа уже давно не воспринимают всерьез. При этом рычагов реального давления на Францию у США остается немного. Трамп может попытаться вновь ввести какие-то тарифы, но его предложения могут очень быстро отменить на судебном уровне, поясняет эксперт.
На декларативном уровне кризис между США и Францией будет продолжаться, резюмирует Дудаков. Однако выльются ли разногласия между странами во что-то большее, чем политические заявления и демарши — этот вопрос остается открытым.
Ранее газета Le Journal Du Dimanche сообщила, что ядерное сближение Парижа с Берлином может ослабить суверенитет Франции. Как отмечает издание, Франция сама предлагает Германии «ключ» от ядерного сдерживания.