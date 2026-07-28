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МИД Польши ответил на заявления Путина о разделе Украины

Варшава официально ответила на заявления Владимира Путина о возможном разделе украинских территорий. В польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не выдвигают никаких претензий соседнему государству.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр опубликовал заявление в соцсети X.

«Польша не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», — заявил пресс-секретарь МИД.

Вевюр добавил, что позиция республики по данному вопросу остается твердой и последовательной. По его словам, правительство «в полной мере признает, уважает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее законно установленных, международно признанных границах».

Поводом для реакции польской стороны стали слова российского президента. Ранее Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит западные земли. Он также отметил, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.