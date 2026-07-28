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Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

Правительство Молдавии объявило о введении чрезвычайного положения (ЧП) в энергетической сфере. Основанием для этого стал дефицит топлива. Как сообщил 28 июля премьер-министр республики Василе Тофан на заседании кабинета министров, данное решение было принято в связи с возникшей ситуацией.

Источник: AP 2024

«Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона. В связи с дефицитом топлива мы вынуждены ввести режим ЧП в энергетике. Мы обратимся в парламент для утверждения такого решения», — заявил Тофан. Фрагмент выступления политик разместил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава правительства пояснил, что трудности с импортом также связаны с логистическими проблемами в Румынии. Из этого государства Молдавия получает 70% дизельного топлива. По данным премьер-министра, в настоящее время дефицит дизеля зафиксирован на 53 заправочных станциях республики. Тофан отметил необходимость оперативного введения ограничительных мер в связи с началом полевых работ.

Кроме того, молдавское правительство установило режим тревоги в энергетике продолжительностью 30 дней. Эта мера вызвана нехваткой горючего, обусловленной кризисами на ряде логистических маршрутов, в том числе на Ближнем Востоке.

Лидер оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон 3 июня высказал мнение, что республика не сможет существовать без экономического взаимодействия с Россией. Он пояснил, что при импорте ресурсов из Евросоюза у Молдавии «не останется шансов» из-за их высокой стоимости.

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