Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

«Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона. В связи с дефицитом топлива мы вынуждены ввести режим ЧП в энергетике. Мы обратимся в парламент для утверждения такого решения», — заявил Тофан. Фрагмент выступления политик разместил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).