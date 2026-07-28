Назначена дата фестиваля #ТриЧетыре

Фестиваль #ТриЧетыре пройдет 11−13 сентября под эгидой Года единства народов России, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Нынешнее событие — юбилейное, фестиваль состоится на берегах Волги в пятый раз и во второй раз совпадёт по времени с торжествами в честь дня рождения Волгограда.
Главное молодежное событие Юга России выросло за эти годы из регионального праздника в площадку международного уровня. В 2025-м году в фесте участвовали 540 тысяч человек, он вместил в себя Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге».
В июле стало известно, что талисманом фестиваля станет белка.
«Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности», — подчеркнул на заседании оргкомитета губернатор Андрей Бочаров.