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Назначена дата фестиваля #ТриЧетыре

Нынешнее событие — юбилейное, фестиваль состоится в пятый раз и во второй раз совпадёт по времени с торжествами в честь дня рождения Волгограда.

Фестиваль #ТриЧетыре пройдет 11−13 сентября под эгидой Года единства народов России, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Нынешнее событие — юбилейное, фестиваль состоится на берегах Волги в пятый раз и во второй раз совпадёт по времени с торжествами в честь дня рождения Волгограда.

Главное молодежное событие Юга России выросло за эти годы из регионального праздника в площадку международного уровня. В 2025-м году в фесте участвовали 540 тысяч человек, он вместил в себя Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге».

В июле стало известно, что талисманом фестиваля станет белка.

«Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли с соблюдением мер безопасности», — подчеркнул на заседании оргкомитета губернатор Андрей Бочаров.