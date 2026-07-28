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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 28 июля: главное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел традиционный брифинг для журналистов. Редакция Новостей Mail собрала главные заявления.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

География террористической активности киевского режима все расширяется.

Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Вашингтон не отказывался от участия в украинском урегулировании, просто его внимание сместилось на более приоритетные проблемы.

Рабочие контакты России и США по Украине продолжают осуществляться в рабочем порядке.

Вашингтон не запрашивал телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 июля был теплым и содержательным.

Кремль выпустит сообщение об еще одном международном телефонном разговоре Владимира Путина, который состоится во вторник.

Решение компании Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак Киева на склады компании, заслуживает очень высокой оценки.

Правительство ведет диалог с Wildberries в связи с ситуаций вокруг ударов по складам маркетплейса.

Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Владимир Путин так или иначе постоянно находится в контакте со многими парламентариями.

Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе со многими из них происходит постоянно общение.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

28 июля Владимир Путин проведет встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

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