География террористической активности киевского режима все расширяется.
Это еще раз подчеркивает востребованность успешного проведения и завершения специальной военной операции.
Вашингтон не отказывался от участия в украинском урегулировании, просто его внимание сместилось на более приоритетные проблемы.
Рабочие контакты России и США по Украине продолжают осуществляться в рабочем порядке.
Вашингтон не запрашивал телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным не называл точных сроков проведения в стране референдума по вступлению в Евросоюз.
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 июля был теплым и содержательным.
Кремль выпустит сообщение об еще одном международном телефонном разговоре Владимира Путина, который состоится во вторник.
Решение компании Wildberries оказать помощь продавцам, понесшим потери из-за атак Киева на склады компании, заслуживает очень высокой оценки.
Правительство ведет диалог с Wildberries в связи с ситуаций вокруг ударов по складам маркетплейса.
Что касается помощи компании. В целом эта ситуация, конечно же, на контроле у правительства. Там осуществляется диалог. Пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.
Владимир Путин так или иначе постоянно находится в контакте со многими парламентариями.
Это зависит от графика президента, это зависит от графика сенаторов и депутатов. Так или иначе со многими из них происходит постоянно общение.
28 июля Владимир Путин проведет встречу со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.