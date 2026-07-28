Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где именно находящиеся в России казахстанцы смогут проголосовать на выборах в Курултай

АЛМАТЫ, 28 июл — Sputnik. В посольстве Казахстана в России рассказали, где смогут проголосовать на выборах в Курултай находящиеся в РФ сограждане.

Источник: Sputnik.kz

В Москве будет работать избирательный участок № 429, находящийся в здании посольства по адресу Чистопрудный бульвар, 3 «А». Режим работы участка: 07:00 — 20:00 по времени Москвы.

При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

В посольстве попросили для упрощения организации избирательного процесса голосующих в Москве заранее направить на электронную почту vybory.moscow@mfa.kz следующие свои данные: ФИО полностью, дата рождения, ИИН, адрес проживания в РФ, контактный телефон, электронная почта.

Помимо Москвы, проголосовать с 07.00 до 20.00 по местному времени можно будет на избирательных участках при Генеральных консульствах Республики Казахстан:

Санкт-Петербург — ул. Чайковского, д. 71, избирательный участок № 454, сайт,

Казань — ул. Карла Маркса, д. 8/13, избирательный участок № 465, сайт,

Астрахань — ул. 1-я Аршанская, д. 17, избирательный участок № 455, сайт,

Омск — ул. Чокана Валиханова, д. 9, избирательный участок № 456, сайт.

Выборы в Курултай состоятся 23 августа 2026 года.