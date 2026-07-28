«Справедливая Россия» выдвинула в Заксобрание бывших членов КПРФ

Исключенные из КПРФ депутаты Горсовета Калининграда и Заксобрания выдвинуты на выборы в новый созыв Заксобрания региональным отделением партии «Справедливая Россия». Как рассказал «Новому Калининграду» глава отделения Юрий Шитиков, списки в избирком были поданы 27 июля.
«Есть люди, которые разочаровались стилем руководства моего уважаемого коллеги-руководителя обкома КПРФ», — пояснил Шитиков, отвечая на вопрос о включении в списки СР «опальных коммунистов».
Так, по его словам, региональные группы на выборах в Заксобрание в частности возглавили Дмитрий Латушкин и Сергей Севостьянов, также они будут баллотироваться по одномандатным округам. Кроме того, включены в списки Александр Овсянников и Григорий Сальников.
«Это группа достаточно, как мы считаем, толковых и продвинутых кандидатов рассталась с КПРФ и перешла под наши знамёна», — отметил глава регионального отделения «Справедливой России». Что касается общерегиональной части списка, его возглавили два кандидата — сам Юрий Шитиков и его коллега по Заксобранию Павел Федоров. «Мы решили устроить небольшую политическую конкуренцию между руководителями территориальных групп, которые созданы по одномандатным избирательным округам. Мы надеемся на три мандата, поэтому третий мандат получит тот, кто наберёт наибольшее количество голосов в пределах своего избирательного округа», — напомнил Шитиков.
Как ранее сообщала пресс-служба партии, на выборах в Законодательное собрание выдвинуты 54 кандидата по партийным спискам и 18 кандидатов по одномандатным округам. На выборах в городской Совет Калининграда «Справедливая Россия» будет представлена 19 кандидатами. Еще 15 кандидатов партия выдвинула на муниципальных выборах в семи округах области.
Напомним, депутат Заксобрания от КПРФ Дмитрий Латушкин и депутат Горсовета Калининграда Сергей Севостьянов ранее были исключены из партии. В 2024 году о своём выходе из КПРФ заявил бывший глава фракции КПРФ в Горсовете Калининграда Алексей Колобов. Он и его коллега по Горсовету Елена Гладилина намерены баллотироваться в Заксобрание от партии «Коммунисты России».