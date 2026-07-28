«Справедливая Россия» выдвинула в Заксобрание бывших членов КПРФ

«Это группа достаточно, как мы считаем, толковых и продвинутых кандидатов рассталась с КПРФ и перешла под наши знамёна», — отметил глава регионального отделения «Справедливой России». Что касается общерегиональной части списка, его возглавили два кандидата — сам Юрий Шитиков и его коллега по Заксобранию Павел Федоров. «Мы решили устроить небольшую политическую конкуренцию между руководителями территориальных групп, которые созданы по одномандатным избирательным округам. Мы надеемся на три мандата, поэтому третий мандат получит тот, кто наберёт наибольшее количество голосов в пределах своего избирательного округа», — напомнил Шитиков.