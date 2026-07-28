Лукашенко оценил перспективы отношений с США

«И дело здесь не в строчках, в том, что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство США. Я умею читать между строк. Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле», — сказал Лукашенко.