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Лукашенко оценил перспективы отношений с США

МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Отношения Белоруссии и США на данном этапе, а также их перспективы являются неплохими, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

«Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы — неплохие», — сказал Лукашенко, принимая с докладом постоянного представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Его слова приводит агентство Белта.

Глава государства обозначил в качестве основной темы разговора состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Рыбакову.

«На твою голову выпала и честь, и большая-большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом (спецпосланник США по Белоруссии — ред.). Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге», — сказал Лукашенко.

Глава государства спросил Рыбакова о его впечатлениях от контактов с представителями США и возможных предложениях о том, как действовать дальше. При этом президент отметил, что внимательно, до запятой, читает все документы, которые поступают от Рыбакова, и у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, их пожеланий.

«И дело здесь не в строчках, в том, что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство США. Я умею читать между строк. Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле», — сказал Лукашенко.

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