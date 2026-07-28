Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе

О проведении шестимесячного пересмотра размещения американских войск и баз в Европе глава Пентагона Пит Хегсет объявил в июне. Как уточнил министр, проверка проводится для оценки их расположения и доступности, и, по его словам, часть союзников США такую проверку «провалит».