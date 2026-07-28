Пентагон пересмотрит размещение американских сил в Европе

«Сегодня министерство войны начало пересмотр размещения сил в Европе, о котором министр (войны Пит — ред.) Хегсет объявил на последней встрече министров обороны НАТО в Брюсселе», — написал Колби в соцсети X.
По словам представителя Пентагона, данный пересмотр является всесторонним. Его цель — обеспечить «быстрое и необратимое» движение НАТО к передаче Европе основной ответственности за собственную обычную оборону.
Колби также отметил, что размещение американских сил в Европе должно быть приведено в соответствие со стратегией национальной безопасности США 2025 года и стратегией национальной обороны 2026 года.
По завершении пересмотра Пентагоном будут подготовлены варианты дальнейших действий в отношении американского военного присутствия в Европе. При их разработке будут учитываться стратегические, геополитические и военные факторы.
О проведении шестимесячного пересмотра размещения американских войск и баз в Европе глава Пентагона Пит Хегсет объявил в июне. Как уточнил министр, проверка проводится для оценки их расположения и доступности, и, по его словам, часть союзников США такую проверку «провалит».