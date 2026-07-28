FT: ОАЭ негласно восстанавливают отношения с Ираном и углубляют оборонные связи с США и Израилем

При этом Эмираты полагаются на укрепляющиеся оборонные связи с Израилем, установленные в соответствии с «Соглашениями Авраама». Израиль предоставил ОАЭ системы ПРО «Железный купол» и передовые лазерные системы «Железный луч» для перехвата беспилотников. Это, согласно FT, отразилось на дипломатической деятельности: за последние несколько месяцев численность сотрудников израильского посольства в Абу-Даби выросла в два раза. Сотрудничество в области между Израилем и ОАЭ сейчас охватывает передовые технологии, искусственный интеллект и портовую инфраструктуру.