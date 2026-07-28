FT: ОАЭ негласно восстанавливают отношения с Ираном и углубляют оборонные связи с США и Израилем

Через пять месяцев после того, как иранские удары привели к временному опустошению оживленного финансового района Дубая, Эмираты показали настоящий мастер-класс по региональному геополитическому балансированию. Об этом пишет британская газета Financial Times.
FT напоминает, что недавно ОАЭ возобновили прямые коммерческие рейсы из иранских городов в международный аэропорт Дубая. Власти Эмиратов помогают развивать историческую морскую торговлю через дау (традиционное арабское парусное судно. — Прим. ред.). Они также разрешили вернуться в ОАЭ примерно 20 тыс. иранцам, которые были перемещены во время военных действий.
Если Иран извлекает выгоду из торговых маршрутов, проходящих через ОАЭ, он лишается стимулов нарушать их с помощью опосредованных атак.
При этом Эмираты полагаются на укрепляющиеся оборонные связи с Израилем, установленные в соответствии с «Соглашениями Авраама». Израиль предоставил ОАЭ системы ПРО «Железный купол» и передовые лазерные системы «Железный луч» для перехвата беспилотников. Это, согласно FT, отразилось на дипломатической деятельности: за последние несколько месяцев численность сотрудников израильского посольства в Абу-Даби выросла в два раза. Сотрудничество в области между Израилем и ОАЭ сейчас охватывает передовые технологии, искусственный интеллект и портовую инфраструктуру.
За это Вашингтон вознаградил ОАЭ расширенным доступом к передовой американской военной технике и высокоуровневым процессорам искусственного интеллекта, сославшись на стратегическую полезность Абу-Даби во время военных действий.
Как полагает FT, прагматичный подход ОАЭ может по-новому определить современную ближневосточную дипломатию.