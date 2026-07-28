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FT: ОАЭ негласно восстанавливают отношения с Ираном и углубляют оборонные связи с США и Израилем

ОАЭ решились на дипломатический и экономический гамбит с высокими ставками: Абу-Даби пытается восстановить традиционные торговые связи с Тегераном и одновременно углубить стратегические оборонные отношения с Вашингтоном и Тель-Авивом.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Через пять месяцев после того, как иранские удары привели к временному опустошению оживленного финансового района Дубая, Эмираты показали настоящий мастер-класс по региональному геополитическому балансированию. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Нынешняя стратегия ОАЭ основана на четком разделении: поддержание надежного, непробиваемого оборонного периметра с помощью западной разведки и средств ПВО/ПРО при одновременном расширении экономических связей с Ираном.

FT напоминает, что недавно ОАЭ возобновили прямые коммерческие рейсы из иранских городов в международный аэропорт Дубая. Власти Эмиратов помогают развивать историческую морскую торговлю через дау (традиционное арабское парусное судно. — Прим. ред.). Они также разрешили вернуться в ОАЭ примерно 20 тыс. иранцам, которые были перемещены во время военных действий.

Такой подход, по мнению FT, гарантирует, что Иран сохранит экономическую заинтересованность в структурной целостности логистических и финансовых центров Дубая.

Если Иран извлекает выгоду из торговых маршрутов, проходящих через ОАЭ, он лишается стимулов нарушать их с помощью опосредованных атак.

Наиболее рискованным элементом этого гамбита является поддержание хрупкого равновесия в отношениях с западными союзниками.

Пока Вашингтон и Тель-Авив придерживаются агрессивных мер сдерживания в отношении Тегерана, Абу-Даби проводит независимый курс. ОАЭ недвусмысленно дали понять, что их территория не станет плацдармом для наступательных военных операций против Ирана, подчеркивает FT.

При этом Эмираты полагаются на укрепляющиеся оборонные связи с Израилем, установленные в соответствии с «Соглашениями Авраама». Израиль предоставил ОАЭ системы ПРО «Железный купол» и передовые лазерные системы «Железный луч» для перехвата беспилотников. Это, согласно FT, отразилось на дипломатической деятельности: за последние несколько месяцев численность сотрудников израильского посольства в Абу-Даби выросла в два раза. Сотрудничество в области между Израилем и ОАЭ сейчас охватывает передовые технологии, искусственный интеллект и портовую инфраструктуру.

За это Вашингтон вознаградил ОАЭ расширенным доступом к передовой американской военной технике и высокоуровневым процессорам искусственного интеллекта, сославшись на стратегическую полезность Абу-Даби во время военных действий.

Как полагает FT, прагматичный подход ОАЭ может по-новому определить современную ближневосточную дипломатию.

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