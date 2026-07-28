КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российская армия накрыла локомотивы, суда и ТЭЦ в восьми областях Украины.
В Днепропетровской области железная дорога снова встала. Доставлять боеприпасы к линии фронта не начем.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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