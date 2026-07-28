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Лукашенко заявил о позитивных сдвигах в отношениях с США

Александр Лукашенко видит позитивные сдвиги в отношениях Минска и Вашингтона. Белорусский лидер обсудил эту тему с постпредом страны при ООН Валентином Рыбаковым, сообщает «БелТА».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы неплохие», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Рыбаков выполняет серьезную миссию по выстраиванию диалога с США. Президент поручил дипломату передать теплые слова спецпосланнику Джону Коулу и его супруге.

Александр Лукашенко подчеркнул, что на переговорах с американскими представителями Минск действует открыто. Белорусская сторона четко обозначила, на какие шаги готова пойти, а где границы дозволенного.

«Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, — отметил Лукашенко. — Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет».

После встречи с президентом Рыбаков сообщил журналистам, что США сформулировали очередные предложения для Минска. С этими документами уже ознакомился глава государства, передает «БелТА». Лукашенко уже дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией инициатив.

В ближайшие дни Рыбаков возвращается в Нью-Йорк для встречи с Коулом. Дипломат пообещал передать американскому коллеге послание от президента.

«Послание президента будет ему передано. Будем ждать результатов», — резюмировал он.

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