Лукашенко заявил о позитивных сдвигах в отношениях с США

«Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, — отметил Лукашенко. — Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет».