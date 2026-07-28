Лукашенко заявил о позитивных сдвигах в отношениях с США

«Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы неплохие», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что Рыбаков выполняет серьезную миссию по выстраиванию диалога с США. Президент поручил дипломату передать теплые слова спецпосланнику Джону Коулу и его супруге.
Александр Лукашенко подчеркнул, что на переговорах с американскими представителями Минск действует открыто. Белорусская сторона четко обозначила, на какие шаги готова пойти, а где границы дозволенного.
«Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, — отметил Лукашенко. — Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет».
В ближайшие дни Рыбаков возвращается в Нью-Йорк для встречи с Коулом. Дипломат пообещал передать американскому коллеге послание от президента.
«Послание президента будет ему передано. Будем ждать результатов», — резюмировал он.