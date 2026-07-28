«Я умею читать между строк». Лукашенко высказался о переговорах с США

При этом Лукашенко попросил Рыбакова сказать о его впечатлениях от контактов с представителями США, а также озвучить предложения дальнейших действий. Здесь же глава Беларуси подчеркнул, что им внимательно, до запятой, прочитываются все поступающие от постпреда в ООН документы. И добавил, что у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, а также их пожеланий: