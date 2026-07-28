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«Я умею читать между строк». Лукашенко высказался о переговорах с США

Лукашенко заявил о переговорах с США, что умеет читать между строк.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Беларуси Александру Лукашенко постоянный представитель республики в ООН Валентин Рыбаков рассказал о предметных переговорах с США, сообщает пресс-служба президента.

Так, основной темой доклада белорусскому лидеру стало состояние белорусско-американских отношений, которыми, по поручению главы государства, занимается Рыбаков, работающий в тесном контакте с Джоном Коулом, спецпосланником президента США Дональда Трампа.

— Не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения. На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью, — заметил глава республики.

При этом Лукашенко обратил внимание на то, что он лично доверяет Джону Коулу, которому попросил передать добрые пожелания.

Кроме того, президент оценил отношения Беларуси и США:

— Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы — неплохие.

При этом Лукашенко попросил Рыбакова сказать о его впечатлениях от контактов с представителями США, а также озвучить предложения дальнейших действий. Здесь же глава Беларуси подчеркнул, что им внимательно, до запятой, прочитываются все поступающие от постпреда в ООН документы. И добавил, что у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, а также их пожеланий:

— И дело здесь не в строчках, в том, что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство США. Я умею читать между строк. Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле.

Еще Александр Лукашенко сказал, частью чего в мире считается Беларусь.

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