Дрон ВСУ атаковал автобус под Белгородом, пострадали 19 человек

Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус на трассе Шебекино — Белгород. В результате пострадали 19 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. После удара Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В тот же день дроны атаковали еще 11 населенных пунктов Белгородской области: ранения получили девять человек, были повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и социальный объект.