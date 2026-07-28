Сводка основных боевых действий 28 июля в Донбассе и Таврии

На Краснолиманском направлении Донбасса бои идут в Красном Лимане. Поступают данные о начале нового штурма Боровой — это северней Красного Лимана, городок Харьковской области на Осколе. Донецкое направление: освобожден населенный пункт Торское (в 16 км от Константиновки). Войска России развивают наступление на Дружковку с юга.