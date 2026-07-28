КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: Шосткинский район — стрелковые бои в Уланове и Малой Слободке.
Сумской район — бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, Новой Сечи, поселке Хотень, южнее Иволжанского. Отражены безуспешные контратаки ВСУ в районе Новой Сечи и Хотеня. Краснопольский район — бои в приграничном селе Проходы.
На Краснолиманском направлении Донбасса бои идут в Красном Лимане. Поступают данные о начале нового штурма Боровой — это северней Красного Лимана, городок Харьковской области на Осколе. Донецкое направление: освобожден населенный пункт Торское (в 16 км от Константиновки). Войска России развивают наступление на Дружковку с юга.
В Таврии, в Днепропетровской области гвардейцами 36-й отдельной мотострелковой бригады освобождена Коммунаровка.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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