Литва готова заплатить €1,4 млн за отказ от мигрантов из ЕС

«Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно», — цитирует главу литовского правительства LRT в своем Telegram-канале.
При этом уточняется, что Вильнюс готов принять 58 человек, которые сейчас находятся на Кипре.
Ранее стало известно, что Литва ужесточает правила въезда для россиян, которые планируют выступать в республике с публичными лекциями, концертами или спортивными мероприятиями. Как сообщили в МИД Литвы, теперь от таких граждан потребуют поставить подпись под специальным документом. Речь идет о бумаге, содержащей «осуждение действий» России. Если россиянин откажется ее подписывать, ему закроют въезд в страну.