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Литва готова заплатить €1,4 млн за отказ от мигрантов из ЕС

Литва всерьез прорабатывает вариант компенсировать бюджету ЕС 1,4 миллиона евро, чтобы не принимать мигрантов, которых ей предписал распределить Брюссель. Об этом заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

«Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно», — цитирует главу литовского правительства LRT в своем Telegram-канале.

При этом уточняется, что Вильнюс готов принять 58 человек, которые сейчас находятся на Кипре.

Литва выбрала смешанный вариант участия в реализации Пакта о миграции и убежище — он предусматривает распределение бремени приема мигрантов между странами ЕС. Страна принимает часть мигрантов по квоте и одновременно вносит финансовый взнос.

Ранее стало известно, что Литва ужесточает правила въезда для россиян, которые планируют выступать в республике с публичными лекциями, концертами или спортивными мероприятиями. Как сообщили в МИД Литвы, теперь от таких граждан потребуют поставить подпись под специальным документом. Речь идет о бумаге, содержащей «осуждение действий» России. Если россиянин откажется ее подписывать, ему закроют въезд в страну.

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