Литва готова заплатить €1,4 млн за отказ от мигрантов из ЕС

«Пока правительство не сформулировало четкой позиции, мы будем советоваться с министром внутренних дел. Я слышу его позицию, аналогичную позицию высказал и президент, и я считаю, что вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно», — цитирует главу литовского правительства LRT в своем Telegram-канале.