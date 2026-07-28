WSJ: удары Украины по иранским судам приближают Киев и Тегеран к прямой конфронтации

Операцию, по данным WSJ, провела Служба безопасности Украины (СБУ) с привлечением диверсантов на территории России, которые передавали данные о маршрутах. По заявлению украинской стороны, целями стали грузовые суда, якобы перевозившие иранские дроны (Port Olya 2 и Begey), российский ракетный катер и шельфовая нефтяная платформа компании «Лукойл». МИД Ирана сообщил, что в результате удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще несколько человек получили ранения.