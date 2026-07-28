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WSJ: удары Украины по иранским судам приближают Киев и Тегеран к прямой конфронтации

Украина с помощью беспилотников нанесла удары по судам и нефтегазовой инфраструктуре в Каспийском море, пытаясь парализовать ключевой логистический коридор между Россией и Ираном. Удары нанесены в критический момент как в иранском, так и в украинском конфликтах, считает американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что эта операция показала прямое пересечение двух конфликтов — между Россией и Украиной и между США и Ираном, — рискуя превратить ранее безопасный Каспийский регион в зону прямого столкновения.

Операцию, по данным WSJ, провела Служба безопасности Украины (СБУ) с привлечением диверсантов на территории России, которые передавали данные о маршрутах. По заявлению украинской стороны, целями стали грузовые суда, якобы перевозившие иранские дроны (Port Olya 2 и Begey), российский ракетный катер и шельфовая нефтяная платформа компании «Лукойл». МИД Ирана сообщил, что в результате удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще несколько человек получили ранения.

WSJ пишет, что Каспийское море является ключевым безопасным маршрутом для Ирана и России, позволяющим обеим странам обходить западные санкции, а также военную блокаду США в отношении иранских портов вдоль Персидского залива и в северной части Аравийского моря.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные приостановил удары по Ирану, одновременно обдумывая дальнейшие варианты, чтобы лишить Иран контроля над Ормузским проливом. Хотя южные порты, через которые осуществляется экспорт иранской нефти, гораздо важнее для экономики Ирана, Каспийское море является для него кратчайшим маршрутом в Россию.

Газета подчеркивает, что Украина нанесла удары по объектам в Каспийском море, расположенным более чем в 700 километрах от ее ближайшей границы. Тем самым Киев, согласно WSJ, пытался нарушить связи Москвы с Тегераном.

Аналитики в сфере безопасности считают, эти удары также могут помочь Киеву заручиться поддержкой администрации Трампа. На их взгляд, Владимир Зеленский использует это как аргумент на встречах в Вашингтоне, демонстрируя США общность угроз от оси Россия — Иран.

«Для Украины приведение военных и стратегических театров военных действий в соответствие с приоритетами Запада в частности, путем демонстрации общей оппозиции Ирану является жизненно важным методом обеспечения поддержки США и Европы при президенте Трампе», — пояснила Ханна Нотте, директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина.

Такой подход, по мнению Нотте, помогает напрямую увязать оборону Украины с более широкими интересами Запада в области безопасности.

Если Украина продолжит удары по российским и иранским объектам в Каспийском море, это может поставить под угрозу экономическую артерию, жизненно важную для двух экономик, подвергшихся санкциям, считает WSJ.

Москва пока не дала «развернутого ответа» на инцидент. Иран резко осудил действия Киева, назвав их нарушением международного права и Устава ООН, и пообещал ответ, но не уточнил, в какой форме. При этом аналитики отмечают, что Украина находится в зоне досягаемости некоторых иранских ракет.

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