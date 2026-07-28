WSJ: удары Украины по иранским судам приближают Киев и Тегеран к прямой конфронтации

Операцию, по данным WSJ, провела Служба безопасности Украины (СБУ) с привлечением диверсантов на территории России, которые передавали данные о маршрутах. По заявлению украинской стороны, целями стали грузовые суда, якобы перевозившие иранские дроны (Port Olya 2 и Begey), российский ракетный катер и шельфовая нефтяная платформа компании «Лукойл». МИД Ирана сообщил, что в результате удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще несколько человек получили ранения.
Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные приостановил удары по Ирану, одновременно обдумывая дальнейшие варианты, чтобы лишить Иран контроля над Ормузским проливом. Хотя южные порты, через которые осуществляется экспорт иранской нефти, гораздо важнее для экономики Ирана, Каспийское море является для него кратчайшим маршрутом в Россию.
Газета подчеркивает, что Украина нанесла удары по объектам в Каспийском море, расположенным более чем в 700 километрах от ее ближайшей границы. Тем самым Киев, согласно WSJ, пытался нарушить связи Москвы с Тегераном.
«Для Украины приведение военных и стратегических театров военных действий в соответствие с приоритетами Запада — в частности, путем демонстрации общей оппозиции Ирану — является жизненно важным методом обеспечения поддержки США и Европы при президенте Трампе», — пояснила Ханна Нотте, директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина.
Если Украина продолжит удары по российским и иранским объектам в Каспийском море, это может поставить под угрозу экономическую артерию, жизненно важную для двух экономик, подвергшихся санкциям, считает WSJ.