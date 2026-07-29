Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

Тимофеев связал дипломатический конфликт с расхождением позиций Франции и США по Ближнему Востоку. По словам эксперта, Тюрк неоднократно критиковал Вашингтон и Тель-Авив за действия в ходе конфликта с Ираном, а Израиль — также за боевые действия в Ливане.