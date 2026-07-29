Эксперт объяснил демарш США против Франции в Совбезе ООН

Инцидент произошел после спора вокруг продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Генеральная Ассамблея ООН переизбрала австрийца на второй четырехлетний срок. США выступили против, после чего французская миссия при ООН в Женеве резко раскритиковала позицию Вашингтона.
Тимофеев связал дипломатический конфликт с расхождением позиций Франции и США по Ближнему Востоку. По словам эксперта, Тюрк неоднократно критиковал Вашингтон и Тель-Авив за действия в ходе конфликта с Ираном, а Израиль — также за боевые действия в Ливане.
По оценке собеседника Новостей Mail, Париж осуждает силовой и произраильский курс США на Ближнем Востоке и пытается противопоставить ему подход, основанный на международном гуманитарном праве. Поддержка кандидатуры Тюрка европейскими странами показывает, что Франция рассчитывает проводить эту линию вместе с партнерами по ЕС.
По оценке эксперта, Франция стремится показать, что в вопросах Ближнего Востока Евросоюз проводит самостоятельную линию, отдавая предпочтение политико-дипломатическим, а не силовым инструментам. Напряженность усиливают отсутствие прогресса в переговорах США с Ираном, риски для энергетической безопасности Европы и разногласия Вашингтона с Брюсселем по вопросу поддержки Украины, указывает эксперт.
Несмотря на эту острую ситуацию, вряд ли она повлечет за собой серьезный разрыв отношений, поскольку по другим более принципиальным вопросам политика ЕС и США имеет больше общего, чем различного.
По мнению Тимофеева, публичные трения между президентами Франции и США Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, вероятно, сохранятся до конца срока полномочий французского лидера.
Ближний Восток остается сложным узлом противоречий, где интересы ЕС и США периодически расходятся, что выливается в подобные публичные трения.
Ранее демарш США в Совбезе ООН Новостям Mail прокомментировал американист Малек Дудаков. По его мнению, демонстративный уход дипломатов свидетельствует о накопившихся противоречиях между двумя странами. Политолог назвал отношения Франции и США кризисными и не увидел предпосылок для их скорого улучшения.