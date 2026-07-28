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Лукашенко: США предупреждены, на что никогда не пойдет Беларусь

Лукашенко сказал, что США понимают о позиции Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск никогда не прятал от США, сообщила пресс-служба президента.

Во время доклада постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова глава республики говорил о состоянии белорусско-американских отношений. Лукашенко обратил внимание на то, что ранее на переговорах с представителями США была четко и однозначно обозначена позиция Беларуси. Американской стороне было указано, что возможно, а также то, на что страна не пойдет.

— Я объяснил о наших отношениях прежде всего с Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, — напомнил белорусский лидер.

Еще Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти никогда не юлили и не прятали в дипломатические термины свою позицию. И сказал, что США понимают о позиции Беларуси.

— От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул (Джон Коул, спецпосланник президента США Дональда Трампа), что мы можем, а что нет, — прокомментировал глава государства.

А в завершение белорусский президент отметил, что Минск и далее будет придерживаться выбранного курса.

— Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции, — констатировал он.

Кроме того, Александр Лукашенко высказался о переговорах с США: «Я умею читать между строк».

А ранее белорусский лидер сказал, частью чего в мире считается Беларусь.

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