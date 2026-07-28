Лукашенко: США предупреждены, на что никогда не пойдет Беларусь

Во время доклада постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова глава республики говорил о состоянии белорусско-американских отношений. Лукашенко обратил внимание на то, что ранее на переговорах с представителями США была четко и однозначно обозначена позиция Беларуси. Американской стороне было указано, что возможно, а также то, на что страна не пойдет.