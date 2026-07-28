В Татарстане утвердили порядок применения видеокамер на выборах в Госдуму

В эти дни в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному округу № 50 — мандат стал вакантным после назначения Азата Зиганшина министром экологии и природных ресурсов РТ. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления.