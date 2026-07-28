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В Татарстане утвердили порядок применения видеокамер на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия Татарстана утвердила порядок применения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведении выборов 18, 19 и 20 сентября текущего, 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Источник: ИА Татар-информ

В этом году системами видеоконтроля будут охвачены 98% избирательных участков. Камеры будут работать в избирательных комиссиях всех уровней — территориальных и участковых комиссиях, за исключением временных избирательных участков (расположенных в больницах, санаториях, СИЗО).

«Видеонаблюдение, как и наблюдатели на выборах, — это важнейший механизм обеспечения открытости голосования. Такое решение укрепляет доверие граждан к избирательной системе и является одним из ключевых стандартов проведения выборов на территории Российской Федерации», — заявил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

В объективы видеокамер попадут ключевые этапы работы участковых избирательных комиссий: организация процесса голосования, перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, хранение сейф-пакетов и сейфов в ночное время в первые дни голосования, а также процедуры подсчета голосов и составления итоговых протоколов.

Всего на территории Республики Татарстан с 18 по 20 сентября 2026 года будут открыты 2743 избирательных участка. Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00.

В эти дни в Татарстане, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ IX созыва. Одновременно в республике состоятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному округу № 50 — мандат стал вакантным после назначения Азата Зиганшина министром экологии и природных ресурсов РТ. Также жители ряда муниципалитетов изберут депутатов на освободившиеся места в представительных органах местного самоуправления.

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