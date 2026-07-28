Die Welt сообщила о неготовности сил НАТО к современным боевым действиям

Бойцы ВСУ испытали «культурный шок» во время учений ОВС НАТО и бундесвера: их поразили «перерывы на кофе» и зоны, свободные от дронов. Итоговые оценки боеспособности армий Запада со стороны украинских военных оказались для НАТО просто ужасны. Почему так вышло — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Когда в мае прошлого года военнослужащие ВСУ участвовали в учениях НАТО в Швеции, они едва могли поверить своим глазам. Выступая на этих мероприятиях в качестве войск противника, украинские бойцы в короткие сроки уничтожили боевые бронированные машины и разгромили подразделения Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО с помощью своих разведывательных беспилотников и барражирующих боеприпасов. А натовские солдаты выглядели на этих учениях откровенно подавленными, пишет германское издание Die Welt.
По его данным, украинцы в немалой степени были удивлены происходящим. Военнослужащие НАТО «постоянно объявляли новые перерывы на кофе — “Фика”, как они это называли, — чтобы у бойцов ОВС было достаточно времени для отдыха». К этому добавились многочисленные нормативные акты, которые четко регламентировали, в каких районах и при каких условиях использование беспилотников на полигоне было запрещено.
Как пишет Die Welt, для украинских бойцов дни, проведенные в условиях мирного времени, были приятным отдыхом, но в то же время и культурным шоком. Тем не менее, военнослужащие ВСУ сделали вывод: в таком состоянии у Объединенных вооруженных сил НАТО нет шансов на успех в современной войне.
Издание отмечает, что спустя четыре с половиной года после начала российской специальной военной операции на Украине в Германии все больше укрепляется понимание того, что бундесверу необходимо срочно наверстать упущенное в военном отношении время. С начала года на военных полигонах украинские инструкторы с боевым опытом обучают немецких солдат. Однако для того, чтобы бундесвер и германское общество действительно соответствовали современным требованиям боеспособности и боеготовности, необходимы более радикальные меры — и они сводятся к пяти урокам, которые можно извлечь из опыта боевых действий на Украине, считает Die Welt.
Урок первый: скорость и эффективность — вот что движет войной дронов и искусственного интеллекта.
«Настоящая проблема заключается в невероятной скорости, с которой эта война меняется», — рассказывают Die Welt украинские военнослужащие. На каждое нововведение в ходе боевых действий сразу же возникает ответная мера. «Мы разрабатываем средство, противник разрабатывает противоядие. Тот, кто отдыхает или становится самодовольным, терпит поражение или отступает», — свидетельствуют бойцы ВСУ.
Для Германии, по мнению издания, это означает следующее: бундесвер должен радикально ускорить закупки, испытания и внедрение новых образцов вооружения, военной техники и технологий.
Урок второй: настоящие инновации внедряются молодыми людьми, обладающими правом принятия решений. Украина демонстрирует, что характер современных войн все больше определяется программным обеспечением, анализом данных, искусственным интеллектом и беспилотными летательными аппаратами.
Для этого нужны лидеры, которые не только управляют технологическими разработками, но и ведут их вперед. Символом этого на Украине, по мнению Die Welt, стал Михаил Федоров — 35-летний мужчина, который возглавил министерство обороны в начале этого года и был неожиданно уволен президентом Владимиром Зеленским в середине июля. По оценке германского издания, он сыграл решающую роль в технологической перестройке Украины.
Для ФРГ это означает следующее: те, кто хочет военных инноваций, должны возложить ответственность на молодых офицеров и технических специалистов. Решающее значение должны иметь компетентность и способность к инновациям, а не только стаж работы или классический карьерный рост.
Для Германии это значит, что разведывательные службы и бундесвер должны сотрудничать значительно теснее. Для этого Федеральной разведслужбе (БНД) нужны современные юридические полномочия, большие оперативные возможности и способность совместно с вооруженными силами готовить и проводить тайные операции.
Урок четвертый: мобилизации следует уделить значительно больше внимания. Украина была вынуждена мобилизовать сотни тысяч человек в течение нескольких недель после начала СВО. Но ВСУ не хватало инструкторов, казарм и тренировочных площадок. Только позже такие страны-партнеры, как Германия, помогли с учебными программами. Аналогичным образом обстояло дело с оружием и боеприпасами.
Для Германии это означает, что подобный потенциал не может быть создан одномоментно и в короткие сроки. Учебные заведения, резервные структуры, производственные мощности и склады боеприпасов должны быть готовы к быстрой мобилизации уже в мирное время.
Урок пятый: обороноспособность государства требует выполнения определенных обязанностей обществом.
Мобилизация — одна из самых сложных тем на Украине, как пишет Die Welt. Учитывая демографическое превосходство России и протяженность фронта более 1000 километров, Киеву необходимо постоянно вводить в сражения новые контингенты войск. При этом постоянно возникают конфликты между призывными органами и призывниками. В Германии сталкиваются с аналогичными проблемами. Несмотря на высокие финансовые стимулы, бундесвер до сих пор не может найти достаточного количества добровольцев даже для бригады, дислоцируемой в Литве.
Для Германии это означает: обороноспособность создается не только за счет дополнительных миллиардов ассигнований на военные нужды. Это также предполагает социальные обязательства в диапазоне от военной службы нового содержания или службы по призыву до последовательного расширения мобилизационного резерва, совершенствования гражданской обороны и строительства/содержания убежищ.
Теперь о том, что не было сказано в публикации Die Welt. С малочисленной и комплектуемой по контрактному принципу армией ФРГ вести войну высокой интенсивности с применением только обычных средств поражения на Европейском театре военных действий невозможно. Такая армия пригодна только для колониальных войн, то есть избиения малочисленных вооруженных сил третьего мира.
Германии необходимо пересматривать в сторону существенного увеличения боевой и численный состав бундесвера, переходить к комплектованию армии на основе призыва, уточнять взгляды на стратегическое развертывание вооруженных сил. То есть серьезно переработать комплекс мероприятий и действий по переводу бундесвера с мирного на военное положение (с проведением мобилизационного развертывания), созданию группировок ВС на театрах военных действий и в глубине страны.
В ФРГ плохо продуманы вопросы развертывания первоочередных стратегических резервов, то есть формирования резервов для усиления группировок войск в первых операциях на стратегических направлениях и решения внезапно возникающих задач. Точнее, никак не продуманы, поскольку войн, где потребуются подобные резервы, в Германии не планировали вести вовсе.
Наконец, есть вопросы к правильному определению потребности бундесвера в ракетах, боеприпасах, вооружении, технике, военно-техническом имуществе в соответствии с поставленными задачами. По большому счету, ~запасов для ведения конфликта высокой интенсивности с применением только конвенциональных средств поражения на Европейском театре военных действий нет~.
А необходимо создание запасов управляемых ракет и боеприпасов как минимум на 60−90 суток интенсивных боевых действий, а за это время необходимо осуществить перевод экономического комплекса страны на работу в условиях военного времени. Но на все это потребуются годы напряженной работы и выделение немалого объема средств. Насколько готова к этому Германия, покажет ближайшее время.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),