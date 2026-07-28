Die Welt сообщила о неготовности сил НАТО к современным боевым действиям

Издание отмечает, что спустя четыре с половиной года после начала российской специальной военной операции на Украине в Германии все больше укрепляется понимание того, что бундесверу необходимо срочно наверстать упущенное в военном отношении время. С начала года на военных полигонах украинские инструкторы с боевым опытом обучают немецких солдат. Однако для того, чтобы бундесвер и германское общество действительно соответствовали современным требованиям боеспособности и боеготовности, необходимы более радикальные меры — и они сводятся к пяти урокам, которые можно извлечь из опыта боевых действий на Украине, считает Die Welt.