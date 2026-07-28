Путин назначил нового посла в КНДР

«Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в указе.
Другим указом Путин освободил Подъёлышева от должности посла России в Нигерии.
- С 1984 по 1988 год работал посольстве СССР в КНДР.
- С 1991 по 1996 год работал в посольстве России в Южной Корее.
- С 2001 по 2004 год работал в генеральном консульстве в Сан-Франциско (США).
- С 2015 по 2019 год возглавлял генеральное консульство России в Стамбуле.
- С 2019 по 2024 год занимал пост заместителя директора консульского департамента МИД России.
- В 2024 году был назначен послом России в Нигерии.