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Путин назначил нового посла в КНДР

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Подъёлышева послом в КНДР.

Источник: РБК

«Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике», — говорится в указе.

Другим указом Путин освободил Подъёлышева от должности посла России в Нигерии.

Андрей Подъёлышев родился в 1962 году. В 1984-м он окончил МГИМО и поступил на дипломатическую службу в МИД.

  • С 1984 по 1988 год работал посольстве СССР в КНДР.
  • С 1991 по 1996 год работал в посольстве России в Южной Корее.
  • С 2001 по 2004 год работал в генеральном консульстве в Сан-Франциско (США).
  • С 2015 по 2019 год возглавлял генеральное консульство России в Стамбуле.
  • С 2019 по 2024 год занимал пост заместителя директора консульского департамента МИД России.
  • В 2024 году был назначен послом России в Нигерии.

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