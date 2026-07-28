Санкции лишили Европу вертолетов Ка-32 для тушения пожаров

«До 2024 года вертолет Ка-32 успешно использовался для борьбы с лесными пожарами, но теперь уже нет. Санкции препятствуют покупке запчастей и техническому обслуживанию вертолетов», — говорится в материале.
Как отмечает издание, власти Испании пытались добиться послаблений в санкционном режиме по этому вопросу. Однако в Брюсселе настояли на том, чтобы европейские страны закупали аналоги российских вертолетов, произведенные в Европе. В итоге эта инициатива не удалась из-за отсутствия необходимого финансирования.
Ранее вертолеты Ка-32 применялись не только в Испании, но и в других государствах Южной Европы — Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.
Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что в столице Евросоюза срочно разрабатывают запасной сценарий введения антироссийских санкций. Согласно данным газеты, представители европейских институтов сейчас сосредоточены на создании более гибкого и быстрого механизма для введения адресных финансовых санкций. Главная цель новой схемы — лишить отдельные страны-участницы ЕС возможности тормозить общие решения, используя свое право вето. Таким образом, Брюссель пытается сохранить инструмент давления, даже если консенсус внутри союза будет нарушен.