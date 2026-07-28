Санкции лишили Европу вертолетов Ка-32 для тушения пожаров

Как отмечает издание, власти Испании пытались добиться послаблений в санкционном режиме по этому вопросу. Однако в Брюсселе настояли на том, чтобы европейские страны закупали аналоги российских вертолетов, произведенные в Европе. В итоге эта инициатива не удалась из-за отсутствия необходимого финансирования.