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Санкции лишили Европу вертолетов Ка-32 для тушения пожаров

Европейские страны больше не могут применять российские вертолеты Ка-32 для ликвидации лесных пожаров. Причина — санкционные ограничения, введенные против Москвы. Об этом пишет Berliner Zeitung со ссылкой на европейских чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«До 2024 года вертолет Ка-32 успешно использовался для борьбы с лесными пожарами, но теперь уже нет. Санкции препятствуют покупке запчастей и техническому обслуживанию вертолетов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, власти Испании пытались добиться послаблений в санкционном режиме по этому вопросу. Однако в Брюсселе настояли на том, чтобы европейские страны закупали аналоги российских вертолетов, произведенные в Европе. В итоге эта инициатива не удалась из-за отсутствия необходимого финансирования.

Ранее вертолеты Ка-32 применялись не только в Испании, но и в других государствах Южной Европы — Португалии, Греции, Болгарии и на Кипре.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что в столице Евросоюза срочно разрабатывают запасной сценарий введения антироссийских санкций. Согласно данным газеты, представители европейских институтов сейчас сосредоточены на создании более гибкого и быстрого механизма для введения адресных финансовых санкций. Главная цель новой схемы — лишить отдельные страны-участницы ЕС возможности тормозить общие решения, используя свое право вето. Таким образом, Брюссель пытается сохранить инструмент давления, даже если консенсус внутри союза будет нарушен.