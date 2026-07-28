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Трамп вновь пригрозил уничтожить предполагаемый новый ядерный объект Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе прямого эфира телеканала Fox News вновь выступил с угрозой уничтожить предполагаемый новый иранский ядерный объект, расположенный вблизи города Натанз. Как сообщается, объект находится под горой Коланг Газ-Ла, которая в США обозначается как Кирка.

Источник: Reuters

«Я знаю в точности, что происходит под Киркой. Это не является большой проблемой. Мы уничтожили их ядерные объекты. И нам придется уничтожить Кирку, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы с легкостью это уничтожим», — заявил хозяин Белого дома. По данным источников, в последние недели он неоднократно делал предупреждения аналогичного содержания.

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