Инцидент с БПЛА в Румынии привел к вызову дипломата РФ в ЕС

«Действительно, сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России в ЕСВС», — заявил аль-Ануни.
Как уточнил представитель Еврокомиссии, причиной стали инциденты с нарушением воздушного пространства Румынии. Согласно информации румынского Минобороны, в период с 24 по 26 июля военные трижды сбивали дроны. Власти страны утверждают, что эти аппараты нарушили границу вблизи территории Украины. После этих событий румынский МИД вызвал российского посла Владимира Липаева. Затем Бухарест объявил одного из сотрудников российской дипмиссии персоной нон грата и отозвал своего посла из Москвы для консультаций.
Ранее румынский портал Digi24 сообщил, что всего за три дня страна израсходовала около 1,5 млн евро на ликвидацию трех беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство.
Основная статья расходов пришлась на боеприпасы для истребителей F-16. В статье говорится, что самолеты применяли ракеты AIM-9X. Каждая такая ракета тянет на 352 тыс. евро. Чтобы сбить три дрона, военные выпустили три ракеты. Только на них ушло более 1 млн евро.
Российская сторона последовательно отвергает обвинения в причастности к беспилотникам, которые падают на территории западных государств.