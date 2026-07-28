CNN: Нетаньяху потратил недели, пытаясь добиться сегодняшней встречи с Трампом

На этой неделе Нетаньяху в седьмой раз посетит США с тех пор, как Трамп вернулся к власти. По количеству визитом он удерживает первенство среди мировых лидеров. Однако в этот раз Нетаньяху прибывает в Вашингтон как лидер, которому предстоит переизбрание и который пытается нормализовать отношения с Трампом, сообщает американский канал CNN.