CNN: Нетаньяху потратил недели, пытаясь добиться сегодняшней встречи с Трампом

На этой неделе Нетаньяху в седьмой раз посетит США с тех пор, как Трамп вернулся к власти. По количеству визитом он удерживает первенство среди мировых лидеров. Однако в этот раз Нетаньяху прибывает в Вашингтон как лидер, которому предстоит переизбрание и который пытается нормализовать отношения с Трампом, сообщает американский канал CNN.
Более того, некоторые чиновники Белого дома были разочарованы действиями Тель-Авива, который пытался добиться встречи двух лидеров с помощью утечек в СМИ.
Израильский источник добавил, что сначала назначить встречу «помешали», хотя не уточнил кто. Визит Нетаньяху в США был подтвержден только после того, как он объявил, что посетит похороны Линдси Грэма*.
Согласно последним опросам общественного мнения, он далек от большинства голосов, необходимого для переизбрания на второй срок на общенациональных выборах в Израиле в октябре.
К тому же Нетаньяху все еще надеется принять Трампа в Израиле с предвыборным визитом, пишет CNN.
Трамп видит политическое давление, с которым столкнулся Нетаньяху, и знает, что его поддержка может иметь решающее значение. Осознавая это, он выборочно проявляет ее. Например, на прошлой неделе Трамп заявил, что израильский премьер не будет арестован в рамках ордера МУС, если приедет в США.
Согласно CNN, на встрече Нетаньяху планирует представить Трампу свежие разведданные о состоянии ядерного и военного потенциала Ирана. Но в Израиле считают, что Трамп «мало заинтересован в возобновлении полномасштабной операции против Ирана, по крайней мере до выборов в США в ноябре».
Кроме того, Нетаньяху будет добиваться гарантий того, что любые продажи американского оружия Турции и ядерное сотрудничество США с Саудовской Аравией не поставят под угрозу военное преимущество Израиля. Нетаньяху также заинтересован в разработке нового долгосрочного оборонного соглашения между США и Израилем на замену меморандума времен Барака Обамы, срок действия которого истекает.
* Грэм внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов