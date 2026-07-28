Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Нетаньяху потратил недели, пытаясь добиться сегодняшней встречи с Трампом

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заметно испортились с тех пор, как они в последний раз встречались пять месяцев назад. Тесное сотрудничество и бурные похвалы с начала войны в Иране уступили место нецензурным высказываниям Трампа в адрес его самого ярого международного сторонника.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На этой неделе Нетаньяху в седьмой раз посетит США с тех пор, как Трамп вернулся к власти. По количеству визитом он удерживает первенство среди мировых лидеров. Однако в этот раз Нетаньяху прибывает в Вашингтон как лидер, которому предстоит переизбрание и который пытается нормализовать отношения с Трампом, сообщает американский канал CNN.

Как утверждают осведомленные источники с обеих сторон, Нетаньяху несколько недель добивался приглашения в Белый дом, но Трамп противился встрече.

Более того, некоторые чиновники Белого дома были разочарованы действиями Тель-Авива, который пытался добиться встречи двух лидеров с помощью утечек в СМИ.

Израильский источник добавил, что сначала назначить встречу «помешали», хотя не уточнил кто. Визит Нетаньяху в США был подтвержден только после того, как он объявил, что посетит похороны Линдси Грэма*.

По мнению CNN, ставки для Нетаньяху сейчас как никогда высоки.

Согласно последним опросам общественного мнения, он далек от большинства голосов, необходимого для переизбрания на второй срок на общенациональных выборах в Израиле в октябре.

Трамп же является одним из самых ценных активов в предвыборной кампании Нетаньяху, и демонстрация постоянных контактов с Вашингтоном имеет для него большое значение.

К тому же Нетаньяху все еще надеется принять Трампа в Израиле с предвыборным визитом, пишет CNN.

Трамп видит политическое давление, с которым столкнулся Нетаньяху, и знает, что его поддержка может иметь решающее значение. Осознавая это, он выборочно проявляет ее. Например, на прошлой неделе Трамп заявил, что израильский премьер не будет арестован в рамках ордера МУС, если приедет в США.

Согласно CNN, на встрече Нетаньяху планирует представить Трампу свежие разведданные о состоянии ядерного и военного потенциала Ирана. Но в Израиле считают, что Трамп «мало заинтересован в возобновлении полномасштабной операции против Ирана, по крайней мере до выборов в США в ноябре».

Кроме того, Нетаньяху будет добиваться гарантий того, что любые продажи американского оружия Турции и ядерное сотрудничество США с Саудовской Аравией не поставят под угрозу военное преимущество Израиля. Нетаньяху также заинтересован в разработке нового долгосрочного оборонного соглашения между США и Израилем на замену меморандума времен Барака Обамы, срок действия которого истекает.

* Грэм внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше