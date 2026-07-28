Двум коммунистам отказали в регистрации на выборах в свердловское заксобрание

Как сказано в документе, госпожа Крылова не предоставила согласие баллотироваться и иные документы для выдвижения, господин Корнев — не подписал свои сведения о размере и об источниках доходов. В свердловском обкоме КПРФ «Ъ-Урал» сообщили, что «не в курсе» соответствующего решения избиркома.