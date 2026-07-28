СВР: ЕС требует от правительства Армении сокращения присутствия бизнеса РФ

В ведомстве подчеркнули, что в евроструктурах признают, что нарастающие из-за антироссийских санкций и поддержи Украины экономические проблемы в ЕС не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки при выходе страны из ЕАЭС. По данным СВР, многие страны Европы уже заявляют о том, что не готовы открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям. Однако власти ЕС продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке.