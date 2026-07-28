СМИ: ЦРУ и Моссад начали операцию по розыску Моджтабы Хаменеи

Аналитики подчеркивают: аятолла не может долго оставаться в полной изоляции от внешнего мира. ЦРУ и Моссад рассчитывают выйти на след курьеров, которые передают записки от лидера. The Times уточняет, что спецслужбы надеются завербовать кого-то из тех, кто напрямую контактирует с Хаменеи. При этом, по данным газеты, точное местонахождение иранского лидера знают лишь два-три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР).