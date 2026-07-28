СМИ: ЦРУ и Моссад начали операцию по розыску Моджтабы Хаменеи

Цель спецслужб — не физическое устранение аятоллы Моджтабы Хаменеи. Они хотят установить, жив ли он вообще, где именно прячется и в каком состоянии находится. Как отмечает издание, операция ведется исключительно силами агентуры на местах: с 28 февраля Хаменеи полностью перестал пользоваться электронными устройствами.
Аналитики подчеркивают: аятолла не может долго оставаться в полной изоляции от внешнего мира. ЦРУ и Моссад рассчитывают выйти на след курьеров, которые передают записки от лидера. The Times уточняет, что спецслужбы надеются завербовать кого-то из тех, кто напрямую контактирует с Хаменеи. При этом, по данным газеты, точное местонахождение иранского лидера знают лишь два-три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее, 13 марта, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи ранен и, возможно, обезображен. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в первый день бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля верховный лидер получил перелом стопы, синяк под левым глазом и рваные раны.
До этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что Хаменеи хотел впервые появиться на публике во время похорон своего отца Али Хаменеи. Служба безопасности запретила ему участие в траурных церемониях.