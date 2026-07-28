Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред в ООН Рыбаков заявил о новых предложениях США для Беларуси

Постпред в ООН: США имеют новые предложения для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков сказал, что США сформулировали новые предложения для страны, пишет БелТА.

Дипломат рассказал, что буквально несколько дней назад США сформулировали очередные определенные предложения в адрес Беларуси. Также он рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже знает о том, что именно Вашингтон предлагает Минску.

— С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений, — отметил он.

Кроме того, Рыбаков рассказал, что через несколько дней он возвращается в Нью-Йорк, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом, которому передаст послание белорусского лидера.

— Будем ждать результатов, — констатировал чиновник.

Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США предупреждены, на что никогда не пойдет Беларусь.

Еще белорусский лидер так высказался о переговорах с США: «Я умею читать между строк».

Ранее глава государства сказал, частью чего в мире считается Беларусь.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше