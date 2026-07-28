Постпред в ООН Рыбаков заявил о новых предложениях США для Беларуси

Дипломат рассказал, что буквально несколько дней назад США сформулировали очередные определенные предложения в адрес Беларуси. Также он рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко уже знает о том, что именно Вашингтон предлагает Минску.
— С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений, — отметил он.
Кроме того, Рыбаков рассказал, что через несколько дней он возвращается в Нью-Йорк, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом, которому передаст послание белорусского лидера.
— Будем ждать результатов, — констатировал чиновник.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США предупреждены, на что никогда не пойдет Беларусь.
Еще белорусский лидер так высказался о переговорах с США: «Я умею читать между строк».
Ранее глава государства сказал, частью чего в мире считается Беларусь.