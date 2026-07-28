Советник Орбана обозвал премьера Венгрии «карманным диктатором»

«Новый премьер Венгрии явно демонстрирует серьезные расстройства личности. Каждый день он часами произносит бесконечные речи в парламенте ни о чем, подобно Кастро. Сегодня он украл бумаги с оппозиционных скамей, кричал, бушевал, лишал депутатов от оппозиции права голоса и угрожал им тюремным заключением без каких-либо законных оснований», — написал политик.