Советник Орбана обозвал премьера Венгрии «карманным диктатором»

«Новый премьер Венгрии явно демонстрирует серьезные расстройства личности. Каждый день он часами произносит бесконечные речи в парламенте ни о чем, подобно Кастро. Сегодня он украл бумаги с оппозиционных скамей, кричал, бушевал, лишал депутатов от оппозиции права голоса и угрожал им тюремным заключением без каких-либо законных оснований», — написал политик.
По словам Орбана, любому, кто посмотрит видео выступления «карманного диктатора» Петера Мадьяра, не потребуется дальнейший психоанализ. Он также охарактеризовал действия венгерского премьера как «неловкие».
Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя текущее положение дел в стране, неожиданно обратился к русской классике. Он процитировал название знаменитого романа Николая Чернышевского «Что делать?».
Венгерский лидер задался вопросом о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться, чтобы «венгры чувствовали себя как дома». Эта фраза стала ключевой в его размышлениях о будущем государства.