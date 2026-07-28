Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Орбана обозвал премьера Венгрии «карманным диктатором»

Советник экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, Балаж Орбан, жестко высказался в адрес действующего главы правительства Петера Мадьяра. В своем посте в соцсети X он назвал его «карманным диктатором» и заявил о серьезных проблемах с психикой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Новый премьер Венгрии явно демонстрирует серьезные расстройства личности. Каждый день он часами произносит бесконечные речи в парламенте ни о чем, подобно Кастро. Сегодня он украл бумаги с оппозиционных скамей, кричал, бушевал, лишал депутатов от оппозиции права голоса и угрожал им тюремным заключением без каких-либо законных оснований», — написал политик.

По словам Орбана, любому, кто посмотрит видео выступления «карманного диктатора» Петера Мадьяра, не потребуется дальнейший психоанализ. Он также охарактеризовал действия венгерского премьера как «неловкие».

Ранее бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя текущее положение дел в стране, неожиданно обратился к русской классике. Он процитировал название знаменитого романа Николая Чернышевского «Что делать?».

Венгерский лидер задался вопросом о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться, чтобы «венгры чувствовали себя как дома». Эта фраза стала ключевой в его размышлениях о будущем государства.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше