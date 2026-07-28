СМИ: министр обороны Израиля Кац выступил с предупреждением в адрес Турции

Сейчас между Израилем и Турцией нет прямой военной конфронтации, и у нас нет желания вступать в нее. Но [президенту Реджепу Тайипу] Эрдогану также следует убедиться, что у него нет подобных амбиций, потому что… нас не запугать.
Кац подчеркнул, что Израиль — «не разваливающаяся христианская империя», а Иерусалим — не Константинополь, который смогли завоевать турки времен Османской империи.
Мы здесь [в Иерусалиме] навсегда. Иерусалим принадлежит нам навсегда… Мой совет Эрдогану — не связываться с нами и не ставить себя в положение, в котором оказался Иран.
Кац отметил, что у Анкары еще есть возможности избежать военной конфронтации с Израилем, и порекомендовал Эрдогану заняться Турцией и ее «собственными делами».
Кроме того, министр обороны Израиля заявил, что ось «Братья-мусульмане“*, частью которой, по его словам, являются Турция и Катар, со временем может стать “опаснее”. Кац утверждает, что эта организация уже действует против Израиля, а также стремится свергнуть президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и короля Иордании Абдаллу II ибн Хусейна.
* Организация “Братья-мусульмане” признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена