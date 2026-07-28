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Сенат США достиг соглашения по проекту Грэма с санкциями против России

Сенаторы Соединенных Штатов пришли к консенсусу по законопроекту, направленному на усиление санкционного давления на Россию. Соавтором данной инициативы выступил покойный сенатор Линдси Грэм, о чем информирует Bloomberg.

Источник: Reuters

Документ был внесен на рассмотрение 17 июля. Он предусматривает, в частности, обязательные рестрикции в отношении президента РФ Владимира Путина, а также высокопоставленных представителей политического и военного руководства, предпринимателей и государственных корпораций. Санкционные меры затронут иностранные компании, которые, по мнению авторов, оказывают поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу, и государства-импортеры российских энергоресурсов — для них устанавливаются пошлины размером до 100%.

Законопроект оставляет за президентом США возможность приостанавливать применение санкций при условии, что подобное решение аргументировано национальными интересами и передано на рассмотрение конгресса.

Помимо прочего, инициатива обязывает главу государства ввести 500-процентную пошлину на ввоз российских товаров в США и 100-процентную пошлину на импорт из пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа, а также из государств, содействующих России в обходе санкций. Срок действия тарифных полномочий ограничен пятью годами.

Кроме того, документ пролонгирует до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана от 1996 года, не допуская прекращения его полномочий. Данный закон предусматривал вторичные экономические санкции против неамериканских компаний, осуществляющих коммерческую деятельность с Ираном, и должен был утратить силу в текущем году.

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