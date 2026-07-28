Сенат США достиг соглашения по проекту Грэма с санкциями против России

Кроме того, документ пролонгирует до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана от 1996 года, не допуская прекращения его полномочий. Данный закон предусматривал вторичные экономические санкции против неамериканских компаний, осуществляющих коммерческую деятельность с Ираном, и должен был утратить силу в текущем году.