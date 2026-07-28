Что известно про новые визиты спецпосланника Трампа Коула в Беларусь

Подробности БелТА озвучил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.
Рыбаков сказал про регулярные встречи с Коулом. По его словам, обсуждаются вопросы, которые есть возможность решить в двусторонних отношениях. Также обсуждаются шаги, которые Беларусь и США могут предпринять после предыдущего визита спецпосланника в страну.
— Возможно, речь пойдет о каких-то следующих визитах. Я сейчас не буду озвучивать конкретные вещи или даты, — уточнил постпред Беларуси в ООН.
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