Что известно про новые визиты спецпосланника Трампа Коула в Беларусь

Рыбаков сказал про регулярные встречи с Коулом. По его словам, обсуждаются вопросы, которые есть возможность решить в двусторонних отношениях. Также обсуждаются шаги, которые Беларусь и США могут предпринять после предыдущего визита спецпосланника в страну.