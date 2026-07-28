СМИ: в Японии предлагают провести масштабные реформы в сфере разведки

Японские СМИ во вторник опубликовали основные рекомендации штаб-квартиры ЛДП по стратегии разведки. В них говорится об уголовном наказании за незаконное иностранное вмешательство в дела Японии, расширении полномочий по сбору разведывательных данных и создании в Японии независимой службы внешней разведки. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun.