СМИ: в Японии предлагают провести масштабные реформы в сфере разведки

Японские СМИ во вторник опубликовали основные рекомендации штаб-квартиры ЛДП по стратегии разведки. В них говорится об уголовном наказании за незаконное иностранное вмешательство в дела Японии, расширении полномочий по сбору разведывательных данных и создании в Японии независимой службы внешней разведки. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun.
ЛДП настаивает на разработке Закона о предотвращении иностранного вмешательства. Он предусматривает уголовные наказания за незаконное иностранное вмешательство в политику и экономику Японии, включая распространение дезинформации через социальные сети и другие средства.
Комиссия также призвала к принятию Закона о регистрации иностранных агентов, который потребует регистрации при осуществлении лоббистской деятельности в Японии от имени иностранных правительств.
Для укрепления кадровой разведки ЛДП предлагает создать независимое агентство внешней разведки к концу 2027 финансового года. Один из обсуждаемых вариантов — передать его в ведение министра иностранных дел. При этом полномочия новой службы расширялись бы по мере набора специалистов, пишет японская газета The Japan Times.
Оба этих законопроекта ЛДП представила как часть «законопроектов о предотвращении шпионажа», которые правительство планирует принять не раньше следующего года.
Кроме того, они стали следующим этапом реформ, начатых в мае. Тогда японский парламент принял закон о создании Национального совета по разведке под председательством премьер-министра и преобразовал Управление разведки и исследований кабмина в Национальное разведывательное бюро, которое начнет работу 31 июля.
Ожидается, что в августе Токио создаст группу экспертов для доработки и реализации этих законопроектов. На основе рекомендаций партии эта группа обсудит конкретное содержание законопроектов, касающихся предотвращения шпионской деятельности в Японии, и вопросы, связанные с созданием службы внешней разведки.