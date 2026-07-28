Эксперт допустил повторение Саудовской Аравией пути Ирана

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере мирного атома. По данным Associated Press, рассчитанные на 30 лет договоренности предусматривают участие американских компаний в развитии саудовской ядерной программы и могут открыть путь к созданию в королевстве мощностей по обогащению урана после совместного исследования.