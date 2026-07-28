Эксперт допустил повторение Саудовской Аравией пути Ирана

По словам эксперта, новое руководство Ирана рассматривает возможность изменения военной доктрины, в том числе ее ядерного компонента. Подготовленный план выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия ожидает рассмотрения парламентом, утверждает Бобкин.
Такой шаг, по его оценке, способен радикально изменить режим ядерного нераспространения на Ближнем Востоке.
«Есть вероятность, что Саудовская Аравия последует примеру Ирана», — заявил эксперт.
Бобкин связал этот сценарий в том числе со снижением доверия стран Персидского залива к США. По его мнению, партнеры Вашингтона понесли значительный экономический ущерб из-за нарушения работы Ормузского пролива и при этом не увидели достижения заявленных американской стороной целей.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о сотрудничестве в сфере мирного атома. По данным Associated Press, рассчитанные на 30 лет договоренности предусматривают участие американских компаний в развитии саудовской ядерной программы и могут открыть путь к созданию в королевстве мощностей по обогащению урана после совместного исследования.
При этом, по данным СМИ, соглашение не предусматривает обязательного отказа Саудовской Аравии от обогащения урана и проведения инспекций МАГАТЭ, что вызвало обеспокоенность у ряда американских законодателей. Позднее Трамп заявил, что соглашение носит исключительно мирный характер и не предусматривает обогащения ядерных материалов. Документ еще должен пройти обязательное рассмотрение в конгрессе США.