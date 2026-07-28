В России указали на связь атакованной оружейной выставки под Киевом с офисом Зеленского

«Целью удара было оружие, которое применяется для ударов по России, его продавцы, покупатели, разработчики и пользователи из числа ВСУ и иностранных наемников. Географическая близость офиса “Армады” к офису [президента Украины Владимира] Зеленского, назначения на основные посты в ассоциации близких к нему людей, сама стремительная история успеха этой структуры подтверждают отчетливую связь выставки и ее участников с верхушкой режима. Значит, “Армада” была частью финансовой структуры Зеленского», — заявил парламентарий.
Как отметил депутат, данный удар также послужил сигналом для всех, кто закупает или передает Киеву вооружение: Москва отслеживает эти действия. По его словам, заявления украинской стороны о сугубо мирном характере выставки чередуются с сообщениями о потерях среди высокопоставленных руководителей оборонной сферы, что является дополнительным подтверждением того, что российские военные нанесли удар именно по намеченной цели.
Ранее появилась информация о том, что ассоциация «Армада», выступившая организатором военной выставки под Киевом, подвергшейся удару, может иметь связи с офисом Зеленского. Сообщается, что «Армада» входит в число учредителей Украинского совета оружейников, который возглавляет советник Зеленского Александр Камышин.