В России указали на связь атакованной оружейной выставки под Киевом с офисом Зеленского

«Целью удара было оружие, которое применяется для ударов по России, его продавцы, покупатели, разработчики и пользователи из числа ВСУ и иностранных наемников. Географическая близость офиса “Армады” к офису [президента Украины Владимира] Зеленского, назначения на основные посты в ассоциации близких к нему людей, сама стремительная история успеха этой структуры подтверждают отчетливую связь выставки и ее участников с верхушкой режима. Значит, “Армада” была частью финансовой структуры Зеленского», — заявил парламентарий.