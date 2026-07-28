Политолог оценил заявления о причастности Украины к атакам в Ираке

«В принципе, всегда Ирак контролировали американцы. Они же его завоевали в свое время. Но зачем им надо самих себя, строго говоря, подталкивать к жесткой политике в Ираке, мне не ведомо, потому что у них на руках иранская война, им бы там разобраться. Значит, по крайней мере какая-то фракция в американском политическом классе хочет жестких действий в Ираке. Может быть, они надеются так как-то подползти поближе к Ирану», — добавил он.