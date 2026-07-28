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Политолог оценил заявления о причастности Украины к атакам в Ираке

Политолог Дмитрий Журавлев предположил, что, если заявления иракских властей о причастности Украины к атакам подтвердятся, целью таких действий может быть обострение конфликта между правительством страны и вооруженными группировками. Такое мнение он высказал в комментарии «Ленте.ру».

Источник: AP 2024

Ранее советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди сообщил, что местные спецслужбы задержали несколько групп, причастных к атакам на объекты внутри страны. По утверждению чиновника, во время допросов задержанные признались, что действовали в интересах Украины.

Аль-Абуди не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам. Он также отметил, что расследование подобных инцидентов требует тщательной проверки, прежде чем власти смогут официально возложить ответственность на какую-либо сторону.

По оценке Журавлева, предполагаемые провокации могли быть направлены на то, чтобы подтолкнуть власти Ирака к более жестким действиям против вооруженных формирований, которые эксперт называет силами сопротивления. Это, считает политолог, способно усилить внутреннее противостояние в стране.

«В принципе, всегда Ирак контролировали американцы. Они же его завоевали в свое время. Но зачем им надо самих себя, строго говоря, подталкивать к жесткой политике в Ираке, мне не ведомо, потому что у них на руках иранская война, им бы там разобраться. Значит, по крайней мере какая-то фракция в американском политическом классе хочет жестких действий в Ираке. Может быть, они надеются так как-то подползти поближе к Ирану», — добавил он.

При этом в МИД Украины отвергли обвинения иракского советника, назвав их необоснованными. В Киеве заявили, что Багдад до выступления аль-Абуди не передавал украинской стороне соответствующую информацию по дипломатическим каналам.