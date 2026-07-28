Insider.ua: Иран может ударить по Украине в течение двух суток

Издание Insider.ua со ссылкой на источник сообщило, что Иран в течение двух суток может ударить по Украине тремя ракетами. Ранее Исламская Республика заявляла, что оставляет за собой право ответить на атаку ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. Официально информацию об ответном ударе никто не подтверждал, однако в России отмечают, что Исламская Республика действительно может пойти на такой шаг. Подробности — в материале «Газеты.Ru».