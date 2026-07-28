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Карасин оценил заявление Белого дома о завершении конфликта на Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» выразил надежду, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США ему предложат здравые идеи по урегулированию конфликта. Так сенатор прокомментировал слова сотрудника Белого дома о том, что «пришло время завершить конфликт».

Источник: РИА "Новости"

«Само заявление создает определенную надежду на то, что будет какой-то конструктивный разговор с Зеленским в направлении того, чтобы утихомирить разбушевавшегося ставленника русофобов в Европе. Но я бы не стал предрекать именно такого развития. Покажет дискуссия», — отметил Карасин.

По словам сенатора, Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с «воинственной программой», предполагающей дальнейшее наращивание вооружений.

«Надежда, конечно, есть, хотя она небольшая, что какие-то здравые мысли в голову руководителя нынешнего киевского режима будут заложены», — заявил Карасин.

«После того как встреча состоится, я думаю, что мы очень быстро сможем отделить эмоциональную сторону от реальной. Будем надеяться, что все-таки эта реальная часть будет достаточно четкой и весомой», — заключил сенатор.

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была запланирована на 28 июля. Как сообщал CNN, одной из тем переговоров должно было стать урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Перед встречей сотрудник Белого дома заявил телеканалу, что «пришло время завершить конфликт».

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