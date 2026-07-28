Карасин оценил заявление Белого дома о завершении конфликта на Украине

«Само заявление создает определенную надежду на то, что будет какой-то конструктивный разговор с Зеленским в направлении того, чтобы утихомирить разбушевавшегося ставленника русофобов в Европе. Но я бы не стал предрекать именно такого развития. Покажет дискуссия», — отметил Карасин.