Карасин оценил заявление Белого дома о завершении конфликта на Украине

«Само заявление создает определенную надежду на то, что будет какой-то конструктивный разговор с Зеленским в направлении того, чтобы утихомирить разбушевавшегося ставленника русофобов в Европе. Но я бы не стал предрекать именно такого развития. Покажет дискуссия», — отметил Карасин.
По словам сенатора, Зеленский прибыл в Соединенные Штаты с «воинственной программой», предполагающей дальнейшее наращивание вооружений.
«Надежда, конечно, есть, хотя она небольшая, что какие-то здравые мысли в голову руководителя нынешнего киевского режима будут заложены», — заявил Карасин.
«После того как встреча состоится, я думаю, что мы очень быстро сможем отделить эмоциональную сторону от реальной. Будем надеяться, что все-таки эта реальная часть будет достаточно четкой и весомой», — заключил сенатор.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского была запланирована на 28 июля. Как сообщал CNN, одной из тем переговоров должно было стать урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Перед встречей сотрудник Белого дома заявил телеканалу, что «пришло время завершить конфликт».