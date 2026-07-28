Теневой глава МВД Британии сообщил об обстреле его судна военным кораблем Франции

Теневой министр внутренних дел Великобритании Крис Филп заявил, что французский военный корабль открыл стрельбу рядом с судном, на котором он находился в проливе Ла-Манш. Об этом политик сообщил в своей соцсети X.
По его словам, инцидент произошел во время мониторинга ситуации с нелегальной миграцией. В момент, когда Филп давал интервью о проблеме переправы мигрантов на малых лодках, французский патрульный корабль приблизился к его катеру и произвел 17 выстрелов за кормой. Политик подчеркнул, что никаких предупреждений или уведомлений о военных учениях не поступало, и расценил произошедшее как акт запугивания.
«Теневой министр» (Shadow Minister) — это официальный представитель парламентской оппозиции, назначенный курировать и контролировать работу конкретного действующего министра правительства. Совокупность таких политиков образует Теневой кабинет министров.