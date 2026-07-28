Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теневой глава МВД Британии сообщил об обстреле его судна военным кораблем Франции

Представитель парламентской оппозиции Великобритании Крис Филп заявил, что французские военные обстреляли его катер в проливе Ла-Манш. По словам политика, во время его интервью Би-би-си о нелегальной миграции французский корабль без предупреждения произвел 17 выстрелов позади его судна.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Теневой министр внутренних дел Великобритании Крис Филп заявил, что французский военный корабль открыл стрельбу рядом с судном, на котором он находился в проливе Ла-Манш. Об этом политик сообщил в своей соцсети X.

По его словам, инцидент произошел во время мониторинга ситуации с нелегальной миграцией. В момент, когда Филп давал интервью о проблеме переправы мигрантов на малых лодках, французский патрульный корабль приблизился к его катеру и произвел 17 выстрелов за кормой. Политик подчеркнул, что никаких предупреждений или уведомлений о военных учениях не поступало, и расценил произошедшее как акт запугивания.

«Теневой министр» (Shadow Minister) — это официальный представитель парламентской оппозиции, назначенный курировать и контролировать работу конкретного действующего министра правительства. Совокупность таких политиков образует Теневой кабинет министров.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше