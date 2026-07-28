Захарова назвала «фальстартом» действия нового посла Германии в Москве

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце, который уже прибыл в Москву, выступил с «очевидным фальстартом», с таким настроением его диалог с российской стороной может не сложиться. Такую оценку дала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.
«Новый немецкий посол, едва прибыв в Россию, попытался изобразить публичное приветствие, заявив, что будет чего-то там требовать от правительства России. Вышел очевидный фальстарт. С таким пониманием цели своей дипломатической миссии диалог у немецкого дипломата в Москве не сложится», — написала Захарова.
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