Захарова назвала «фальстартом» действия нового посла Германии в Москве

Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце, который уже прибыл в Москву, выступил с «очевидным фальстартом», с таким настроением его диалог с российской стороной может не сложиться. Такую оценку дала официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.