Что Зеленский и Трамп могли обсуждать в Вашингтоне

28 июля президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Прибыв накануне вечером в Вашингтон, Зеленский обозначил приоритетные темы: противоракетная оборона (ПРО) и стратегическое сотрудничество с США.
Переговоры двух президентов продлились час и прошли в закрытом для СМИ режиме — заявлений для СМИ ни перед встречей, ни по ее итогам президенты не делали. Зеленский лишь опубликовал небольшое сообщение в Telegram, в котором назвал встречу в Овальном кабинете Белого дома хорошей. «Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для “Пэтриотов” и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку», — написал президент Украины.
Зеленский в США также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом. На нее прибыл и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, у которого также были запланированы рабочие переговоры с Трампом.
Грэм скончался вечером 11 июля на 71-м году жизни буквально через несколько часов после возвращения из Киева, который он посещал в десятый с начала конфликта. В ночь на 13 июля канцелярия сенатора опубликовала предварительное заключение судебно-медицинского эксперта округа Колумбия о причине смерти республиканца — расслоение аорты на фоне атеросклеротического поражения сосудов.
Изначально церемонию прощания планировали провести в течение недели после смерти сенатора. Однако из-за большого числа иностранных делегаций, пожелавших попрощаться с Грэмом, организаторы решили перенести похороны на более поздние даты. Прощание с Грэмом продлится два дня: 28 июля — церемония в Вашингтоне, на которой выступит Трамп, 29 июля — похороны в Южной Каролине, которую сенатор представлял в конгрессе более двадцати лет.
Чего Киев добивается от Вашингтона.
В последний раз в Вашингтоне лидер Украины был в октябре 2025 года. Тогда он пытался получить от Трампа согласие на поставки американских крылатых ракет Tomahawk, дальность которых варьируется от 1,2 тыс. до 2,5 тыс. км. Трамп дал понять, что этого не произойдет, и тема с «Томагавками» была закрыта.
Теперь на повестке — производство на Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot по американской лицензии. О том, что Киев такую лицензию может получить, Трамп заявил на предыдущей встрече с Зеленским, которая прошла 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре. «Зато потом не сможете сказать, что мы вам их недодали. Мое мнение — делайте их сами», — сказал Трамп на открытой части переговоров с украинским лидером.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить техническую возможность производить американские ракеты к концу 2026 года. При этом на авиасалоне в Фарнборо представители производителей этих систем — Lockheed Martin и RTX — сообщили журналистам, что процесс изучения возможностей открытия подобного производства на Украине «лишь стартовал» и пока они совместно с администрацией и армией США оценивают все возможные варианты.
На саммите в Анкаре Трамп также впервые публично допустил, что США могут «закрыть небо» над Украиной, и это станет частью гарантий безопасности. При этом он добавил, что подобных мер можно избежать в случае достижения мирного соглашения.
Американские СМИ обращают внимание на то, как изменились в последнее время отношения между Трампом и Зеленским. На протяжении более чем год республиканец в частных разговорах со своими советниками настаивал на том, что Киев войну проигрывает, пишет The Wall Street Journal (WSJ); однако теперь его позиция иная, отмечает газета. «Этот сдвиг произошел после нескольких встреч на полях глобальных саммитов, где украинский президент пытался очаровать Трампа в рамках целенаправленной кампании европейских лидеров по улучшению отношений, — утверждает WSJ, ссылаясь на источники. — Трамп стал восхищаться украинской индустрией беспилотников, особенно ее способностью защищаться от тех же беспилотников, с которыми США сталкиваются в войне с Ираном “. То же самое говорят и источники издания New York Post.
Встречи между Зеленским и Трампом далеко не всегда проходили гладко. В феврале 2025 года переговоры в Овальном кабинете обернулась публичной перепалкой: Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Трамп также заявил, что украинский лидер не в том положении, чтобы диктовать условия, и что сейчас «не он держит все карты», а также обвинил его в игре с жизнями миллионов людей. В итоге Зеленского попросили покинуть Белый дом досрочно, а запланированную пресс-конференцию отменили.
Перелом в отношениях, по словам самого Зеленского, наступил в апреле 2025 года во время короткой встречи один на один в Ватикане на похоронах папы Франциска.
Что известно о возможном возобновлении мирных переговоров.
Накануне встречи Белый дом объявил, что ее главной темой будет мирное урегулирование российско-украинского конфликта. «Настало время положить конец войне», — приводит CNN слова неназванного чиновника Белого дома.
Активное посредничество США, о котором сообщалось публично, продолжалось с февраля 2025 года, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф впервые посетил Москву, до января 2026-го, когда он приезжал в Москву вместе с другим переговорщиком — зятем Трампа Джаредом Кушнером; всего в этот период американские посредники приезжали в Россию семь раз.
О том, что они могут скоро снова приехать, в июне сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас занимаются самым плотным образом иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — заявил он журналистам. Однако до сей поры Уиткофф и Кушнер ни в России, ни на Украине не были. Как сообщила в начале июля, ссылаясь на источники, The New York Times (NYT), американские представители сейчас действительно сконцентрированы на урегулировании с Ираном, однако все это время они оставались на связи с российскими и украинскими официальными лицами и были бы готовы приехать в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждения.
По информации журналиста Axios Барака Равида, 22 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером — они «обсудили идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для окончания войны». Как сообщает Kyiv Independent, Киев и Вашингтон готовят новый раунд мирных предложений, чтобы представить их Москве; приезжать на Украину американские переговорщики не планируют, однако ожидается, что в конце июля — начале августа они посетят Россию.
Зеленский тем временем продолжает настаивать на том, чтобы провести трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. 23 июля на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, как передает «Укринформ», он заявил, что ее стоит провести до осени.
Накануне переговоров госсекретарь Рубио заявил, что предыдущие мирные договоренности провалились. «Нельзя заключить мирное соглашение, если обе стороны на него не согласны, а украинцы не согласились бы на это, и именно поэтому та попытка не сработала. Так что нам придется искать новые предложения и новые идеи, потому что тот вариант определенно не был приемлем для Украины в то время, и я не думаю, что он приемлем для них и сейчас», — заявил госсекретарь США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил 24 июля, что на переговорах Трампа и Путина в Анкоридже в августе 2025 года был достигнут определенный компромисс. «Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены», — заявил журналистам Лавров (цитата по ТАСС).