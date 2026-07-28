Что Зеленский и Трамп могли обсуждать в Вашингтоне

О том, что они могут скоро снова приехать, в июне сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. «Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас занимаются самым плотным образом иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — заявил он журналистам. Однако до сей поры Уиткофф и Кушнер ни в России, ни на Украине не были. Как сообщила в начале июля, ссылаясь на источники, The New York Times (NYT), американские представители сейчас действительно сконцентрированы на урегулировании с Ираном, однако все это время они оставались на связи с российскими и украинскими официальными лицами и были бы готовы приехать в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждения.