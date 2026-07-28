В МИДе ответили на удар беспилотника ВСУ в Каспийском море

Украинская атака на иранской коммерческое судно в Каспийском море говорит о стремлении киевских властей «расширить географию террористического охвата». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
«Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата», — говорится в заявлении.
Она отметила, что подобные действия создают угрозу региональной безопасности.
«Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества», — отметила Захарова.
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