Белый дом рассказал о переговорах Трампа с Зеленским и Нетаньяху в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сразу после он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х назвала обе встречи продуктивными и позитивными. С Владимиром Зеленским господин Трамп общался около часа, с Биньямином Нетаньяху — полтора часа.