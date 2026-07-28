Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом рассказал о переговорах Трампа с Зеленским и Нетаньяху в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сразу после он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х назвала обе встречи продуктивными и позитивными. С Владимиром Зеленским господин Трамп общался около часа, с Биньямином Нетаньяху — полтора часа.

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Сразу после он провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х назвала обе встречи продуктивными и позитивными. С Владимиром Зеленским господин Трамп общался около часа, с Биньямином Нетаньяху — полтора часа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше