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Захарова раскритиковала заявления нового посла ФРГ о требованиях к России

Заявления нового посла Германии в России Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к тому, что его диалог с Москвой не сложится. Об этом во вторник, 28 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявления нового посла Германии в России Клеменса фон Гетце о требованиях к России могут привести к тому, что его диалог с Москвой не сложится. Об этом во вторник, 28 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она рассказала, что после прибытия в страну новый немецкий посол попытался «изобразить публичное приветствие» заявлением о том, что будет что-то «требовать от правительства России». По словам Захаровой, у дипломата «вышел очевидный фальстарт».

— Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы неправильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России, — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

19 июля СМИ сообщили, что подход Германии к диалогу с Россией стал более конструктивным. Журналисты пояснили, что дипломаты двух стран работали над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи.

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