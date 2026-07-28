Захарова раскритиковала заявления нового посла ФРГ о требованиях к России

— Он еще сказал, что граждане России его тепло встретили. Учитывая, что русским он не владеет, просили бы не обольщаться: возможно, вы неправильно поняли русские идиоматические выражения. Поэтому настоятельно рекомендуем послу не приписывать свои фантазии гражданам России, — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.