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Bloomberg: ОПЕК+ не будет повышать квоты на добычу после сентября

ОПЕК+ приостановит повышение квот на добычу нефти, чтобы оценить влияние войны США и Ирана на предложение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей стран объединения.

ОПЕК+ приостановит повышение квот на добычу нефти, чтобы оценить влияние войны США и Ирана на предложение. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух представителей стран объединения.

На заседании 2 августа страны ОПЕК+ планируют повысить квоты на добычу в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Это завершит текущий этап повышения квот, в этом году дальнейших повышений не планируется, сообщили собеседники агентства. Этот план может измениться в зависимости от обстоятельств, отметил при этом один из делегатов.

ОПЕК+ несколько месяцев постепенно увеличивала объемы добычи нефти. Однако, как отмечает Bloomberg, на практике ключевые члены объединения на Ближнем Востоке из-за боевых действий США и Ирана были вынуждены значительно сократить добычу и экспорт. В частности, решения ОПЕК+ по вопросам предложения осложняют атаки Ирана на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, отмечает агентство.

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