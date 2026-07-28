Bloomberg: ОПЕК+ не будет повышать квоты на добычу после сентября

На заседании 2 августа страны ОПЕК+ планируют повысить квоты на добычу в сентябре на 188 тыс. баррелей в сутки. Это завершит текущий этап повышения квот, в этом году дальнейших повышений не планируется, сообщили собеседники агентства. Этот план может измениться в зависимости от обстоятельств, отметил при этом один из делегатов.