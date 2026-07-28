Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 июля заявил, что удары украинских боевиков по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и по иранскому торговому судну в Каспийском море подтверждают необходимость проведения СВО. Песков отметил, что киевский режим продолжает террористическую деятельность и постоянно расширяет ее географию — от подрыва «Северного потока» в Германии до атак на Казахстан и Иран. Представитель Кремля указал, что данная угроза должна быть предотвращена и уничтожена.