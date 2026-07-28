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В МИДе назвали атаку ВСУ на судно Ирана расширением географии террора Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 июля назвала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на иранское торговое судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря актом агрессии. По ее словам, данное событие указывает на стремление Киева расширять географию террористической деятельности.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении Захаровой, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, говорится: «Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата».

Как отметила представитель МИД, нападения на гражданские суда на Каспии представляют собой очевидную угрозу безопасности стран прикаспийского региона. Она подчеркнула, что Каспийское море должно оставаться свободным от военных инцидентов и являться зоной мира, добрососедства и сотрудничества.

МИД Ирана 25 июля проинформировал, что ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море ранним утром. В результате взрыва на корабле один моряк погиб, еще один получил ранения. Иранское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз дать реакцию на произошедшее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 июля заявил, что удары украинских боевиков по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и по иранскому торговому судну в Каспийском море подтверждают необходимость проведения СВО. Песков отметил, что киевский режим продолжает террористическую деятельность и постоянно расширяет ее географию — от подрыва «Северного потока» в Германии до атак на Казахстан и Иран. Представитель Кремля указал, что данная угроза должна быть предотвращена и уничтожена.

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