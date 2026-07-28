КСИР пообещал блокировать суда стран-получателей замороженных активов

Вооруженные силы Ирана не пропустят через Ормузский пролив ни одно судно, принадлежащее государству, которое получает замороженные активы Исламской Республики. Об этом сообщил спикер Центрального штаба КСИР «Хатам аль-Анбия».
Так военный прокомментировал предложение американского президента Дональда Трампа компенсировать ущерб коммерческим судам от иранских ударов в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана. КСИР счел заявление очередной попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе.
По подсчетам газеты The Wall Street Journal, сейчас по всему миру заблокировано около $100 млрд активов Ирана. Самый крупный держатель — Китай, где хранится от $20 млрд до $50 млрд. В эту сумму по большей части входят доходы Ирана от нефтяного экспорта.