КСИР пообещал блокировать суда стран-получателей замороженных активов

По подсчетам газеты The Wall Street Journal, сейчас по всему миру заблокировано около $100 млрд активов Ирана. Самый крупный держатель — Китай, где хранится от $20 млрд до $50 млрд. В эту сумму по большей части входят доходы Ирана от нефтяного экспорта.